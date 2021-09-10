10 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Fabrizio Angileri için dev teklif

F.Bahçe’den Angileri için dev teklif
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.09.2021

Arjantin'in Ole gazetesi Fenerbahçe'nin River Plate'nin sol beki Fabrizio Angileri için 6 milyon doler teklif ettiğini açıkladı… Hector Salerno imzalı haberde; "Olympiakos, 27 yaşındaki sol bekin yüzde 100'ü için 4 milyon dolar, Fenerbahçe 6 milyon dolar, Getafe ise haklarının yüzde 80'i için 5 milyon euro teklif etti. Ancak Gallardo 'O takımımda hayati öneme sahip' deyince River Plate hiçbirini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı.

Arjantin'in Ole gazetesi Fenerbahçe'nin River Plate'nin sol beki Fabrizio Angileri için 6 milyon doler teklif ettiğini açıkladı… Hector Salerno imzalı haberde; "Olympiakos, 27 yaşındaki sol bekin yüzde 100'ü için 4 milyon dolar, Fenerbahçe 6 milyon dolar, Getafe ise haklarının yüzde 80'i için 5 milyon euro teklif etti. Ancak Gallardo 'O takımımda hayati öneme sahip' deyince River Plate hiçbirini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki Angileri bu sezon şu ana kadar 25 maçta 3 gol+8 asiste imza attı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’nın Sivas maçı planı hazır! Yeni transferler... Pereira'nın Sivas maçı planı hazır! Yeni transferler...
Şampiyonluk yarışı nefes kesecek! İşte 4 büyüklerin yepyeni kadroları... Şampiyonluk yarışı nefes kesecek! İşte 4 büyüklerin yepyeni kadroları...
4 büyükler transferde Avrupa’yı solladı! 4 büyükler transferde Avrupa'yı solladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör