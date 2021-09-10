10 Eylül 2021, Cuma
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Fenerbahçe'den Fabrizio Angileri için dev teklif
Arjantin'in Ole gazetesi Fenerbahçe'nin River Plate'nin sol beki Fabrizio Angileri için 6 milyon doler teklif ettiğini açıkladı… Hector Salerno imzalı haberde; "Olympiakos, 27 yaşındaki sol bekin yüzde 100'ü için 4 milyon dolar, Fenerbahçe 6 milyon dolar, Getafe ise haklarının yüzde 80'i için 5 milyon euro teklif etti. Ancak Gallardo 'O takımımda hayati öneme sahip' deyince River Plate hiçbirini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı.
Arjantin'in Ole gazetesi Fenerbahçe'nin River Plate'nin sol beki Fabrizio Angileri için 6 milyon doler teklif ettiğini açıkladı… Hector Salerno imzalı haberde; "Olympiakos, 27 yaşındaki sol bekin yüzde 100'ü için 4 milyon dolar, Fenerbahçe 6 milyon dolar, Getafe ise haklarının yüzde 80'i için 5 milyon euro teklif etti. Ancak Gallardo 'O takımımda hayati öneme sahip' deyince River Plate hiçbirini kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki Angileri bu sezon şu ana kadar 25 maçta 3 gol+8 asiste imza attı.
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