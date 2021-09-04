Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den transfer açıklaması! "Miguel Crespo ile görüşmeler başlamıştır"
Yaz transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe, yıldız oyuncuların transferini bir bir açıklamaya başladı. Transferin son günlerinde Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile de görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transfer döneminin büyük bir bölümünü sessiz geçiren Fenerbahçe, son günlerde atağa kalktı. Önemli futbolcuları bir bir takıma dahil eden sarı lacivertliler, Max Meyer'in ardından orta sahaya bir transfer daha yaptı. Kanarya, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Praia forması giyen 24 yaşındaki Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir"
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