Son dakika | Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Max Meyer resmen açıklandı

Fenerbahçe, Köln ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezon Alman ekibi Köln'de forma giyen ve 12 maçta görev yapan Maximilian Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Meyer, Schalke'de oynadığı 192 maçta 22 gol, 23 asist; Crystal Palace'da 56 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik pefromans sergileyen Meyer, Köln kariyerinde ise 12 müsabakada oynarken skora etki edemedi.

SELAHATTİN BAKİ: "POTANSİYELİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Uzun ve dinamik bir sürece girdik. Hocamızla beraber takımımıza katkı yapacak oyuncuların listesi elimizdeydi. Bazı elemeler yaptık. Son kalan adaylar arasından bir tanesiydi Meyer. Potansiyelini tartışmaya gerek yok. 1-2 senedir işler istediği gibi gitmemiş Meyer için. Bu yeni sayfada kendisi de Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak, potansiyeline ulaşmak isteyen, başarıya aç bir futbolcu." dedi.

MAX MEYER: "UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ"

Sarı lacivertli ekipte 6 numaralı formayi giyecek olan Alman oyuncu ise, "Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçirir ve şampiyon oluruz. Taraftarımızın itici güç olduğunu biliyorum. Onların önünde en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.





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