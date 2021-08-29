Altay Fenerbahçe maçı CANLI (Fenerbahçe maçı canlı izle)
Süper Lig'in 3. haftasında Altay ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi).
Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Altay ile Fenerbahçe, İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ALTAY - FENERBAHÇE 11'LER:
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia
18 YIL SONRA LİGDE İLK MAÇ!
Süper Lig'de Altay ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk ettiği İzmir ekibini 3-0 yenmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada sarı lacivertli ekip 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.
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