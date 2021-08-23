Son dakika spor haberi: Usta yazar Erman Toroğlu Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki o pozisyonu yorumladı!
Usta yazar Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında Attila Szalai'nin pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Antalyaspor'un hücumunda Fenerbahçe 2. golü atmadan evvel Szalai'nin topu dirsek temasından kolla oynaması, dirsek pazu hizasında topu oynaması bakın 'Oynaması' diyorum, dünyanın her yerinde net penaltıdır" dedi. İşte o yazı...
İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN YAZISI
Ben, Sabah ve Fotomaç'a yazılarımı hakem bitiş düdüğünü çaldıktan sonra veririm. Ve şunu söylerim; 90. dakikada öyle bir şey olur ki hiçbir şey yazmazsınız, sırf o dakikayı yazarsınız. Bunun için de zaten A Spor'daki Takım Oyunu programına da geç gidiyorum. İşte dün böyle bir geceydi. Maçın içinde değişik pozisyonlar oldu. O oldu, bu oldu... Amma velakin Fenerbahçe 90. dakikada bir gol buldu. Sonra Antalyaspor hücuma geçti, bir pozisyon oldu. Fenerbahçe ceza alanı içinde Antalyalı oyuncular penaltı dedi. Fenerliler değil dedi, hakem de değil dedi. O top döndü sarı-lacivertli takımın 2. golü oldu. Ondan sonra da VAR devreye girdi. Herhalde 5 dakika baktı pozisyona Fırat Aydınus. Aydınus ne olduğunu gördü… Gördü de penaltıyı verdirsem mi, verdirmesem mi diye düşündü. Çünkü verdirse gol iptal olacak. O golü atarsa 1-1, atamazsa 1-0 bitecek. Ve santradan sonra da Antalyalı oyuncular protesto yaparak maçı bitirdiler, hakem bitiş düdüğü çalmadan. Çarşı karıştı... Şunu net söyleyeyim yayına girmeden: Antalyaspor'un hücumunda Fenerbahçe 2. golü atmadan evvel Szalai'nin topu dirsek temasından kolla oynaması, dirsek pazu hizasında topu oynaması bakın 'Oynaması' diyorum, dünyanın her yerinde net penaltıdır. Bundan sonrasında herkese hayırlı işler. Daha sezon başı böyle başladı Allah sonunu hayır etsin.
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