Fenerbahçe’de gözler forvet transferinde! Listede Keita Balde ve Felipe Caicedo var

BAŞKA TALİP ÇIKMADAN...

Sarı-Lacivertliler'in radarındaki bir diğer isim ise Keita Balde. Senegalli yıldız için en büyük rakip Valencia'ydı. Ancak İspanyol ekibi, forvet transferindeki ilk hedefi olan Marcos Andre'yi Valladolid'den 8 milyon Euro'ya transfer etmeyi başardı. Yarasalar, Balde'nin peşini bıraktı. Premier Lig ekibi Watford'un da 26 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ancak Fenerbahçe kadar ciddi değil ve henüz girişimde bulunmadı. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, başka talipler çıkmadan bu transferi bitirebilir.

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