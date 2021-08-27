27 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gözler forvet transferinde! Listede Keita Balde ve Felipe Caicedo var

Fenerbahçe'de Süper Lig ve Avrupa'da elde edilen sonuçların ardından yüzler gülüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle Enner Valencia'nın performansı göz doldururken bir yandan da forvet arayışları ara vermeden devam ediyor. Pereira'nın özellikle gezgin forvet talebinden dolayı listede Keita Balde ve Felipe Caicedo var. İşte transfer yaşanan son gelişmeler... | Son dakika transfer haberleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de gözler forvet transferinde! Listede Keita Balde ve Felipe Caicedo var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Fenerbahçe, golcüde hata yapmamak için titizlikle çalışıyor. Birçok aday belirleyen Sarı-Lacivertliler, bu oyuncularla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Bu isimlerden biri Felipe Caicedo. Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'ndan arkadaşı olan golcü oyuncu, Lazio'nun bu sezonki kadro planlamasında yer almıyor. 32 yaşındaki forvet için hamle yapan ilk takım Genoa oldu.

Fenerbahçe’de gözler forvet transferinde! Listede Keita Balde ve Felipe Caicedo var

Caicedo'yu senelik 2.2 milyon Euro maaş önerdi. Ancak yıldız futbolcu bunu geri çevirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, oyuncuyla temasa geçerek şartlarını sordu. Ayrıca yönetimin, tecrübeli golcüyle ilgili olarak hem Valencia'dan hem de Lazio'daki takım arkadaşı Muriç'ten olumlu referanslar aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de gözler forvet transferinde! Listede Keita Balde ve Felipe Caicedo var

BAŞKA TALİP ÇIKMADAN...

Sarı-Lacivertliler'in radarındaki bir diğer isim ise Keita Balde. Senegalli yıldız için en büyük rakip Valencia'ydı. Ancak İspanyol ekibi, forvet transferindeki ilk hedefi olan Marcos Andre'yi Valladolid'den 8 milyon Euro'ya transfer etmeyi başardı. Yarasalar, Balde'nin peşini bıraktı. Premier Lig ekibi Watford'un da 26 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ancak Fenerbahçe kadar ciddi değil ve henüz girişimde bulunmadı. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, başka talipler çıkmadan bu transferi bitirebilir.

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