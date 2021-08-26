Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe, rakibini eleyip gruplara kalması halinde kasasını dolduracak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde gruplara kalırsa 3.6 milyon Euro ayakbastı parası alacak. Harcama limitleri ile boğuşan Kanarya için Avrupa Ligi nimet. Elenirse Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek ancak burada kazancı azalacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan, TFF'nin harcama limitleriyle boğuşan Fenerbahçe için yola Avrupa Ligi'nde devam etmek daha çok para kazanmak demek... Aynı zamanda limiti açmak ve daha rahat transfer yapmak anlamı da taşıyor. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Helsinki'yi eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalırsa ayakbastı parası olarak 3.6 milyon Euro alınacak. Gruptaki her galibiyet 630 bin Euro, beraberlik ise 210 bin Euro kazanma anlamına geliyor. Grup liderliğinde ise 1.1 milyon Euro alma şansı bulunuyor. Fenerbahçe elenirse Avrupa'ya veda etmeyecek ama kazanacağı para miktarı düşecek. Çünkü Konferans Ligi'nde gruplara ayakbastı ücreti 2.9 milyon Euro... Galibiyete 500 bin Euro, beraberliğe ise 166 bin Euro ödeniyor. Liderlik ise 650 bin Euro gelir elde etmek anlamına geliyor.

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