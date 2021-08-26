UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, ilk karşılaşmada Finlandiya ekibini 1-0 mağlup etmişti. Kanarya'ya tur için her türlü beraberlik ve galibiyet yetiyor. Helsinki'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla karşılaşıyor. Bolt Arena'da oynanan maç, TSİ 19.00'da başladı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe her türlü galibiyet ve beraberliklerde gruplara kalacak. Tek farklı yenilirse maç uzayacak. İki ve daha farklı mağlup olması halinde ise Helsinki turu geçen taraf olacak. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HELSINKI - FENERBAHÇE İLK 11'LER:

Helsinki: Tannander, Moren, O'Shaughnessy, Saksela, Murillo, Sparv, Jair, Hostikka, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.

"KUPA 2"DE 117 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı.

Bu kulvarda oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 150 gole engel olamadı.

VITOR PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 18. MAÇ!

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 18. kez sahne aldı.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 20 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

SON 6 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı son 6 müsabakada galip gelemedi. Bu kulvarda deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfica'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de berabere kaldı. Avrupa kupalarında dış sahada 116 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol gördü.

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