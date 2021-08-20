20 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kolasinac gerçeği ortaya çıktı! Transferin gecikme sebebi...

Gerçek ortaya çıktı! Transferin gecikme sebebi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Takımın başına getirilen Vitor Pereira'nın Caner Erkin'i kadro dışı bırakması sonrası sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de Arsenal forması giyen ve İngiliz ekibinde kadroda düşünülmeyen Sead Kolasinac gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in Arsenal'den takım arkadaşı olan Boşnak futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürürken; Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılan oyuncunun transferinin gecikme sebebi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kolasinac'ın neden geciktiği ortaya çıktı. Bosna Hersekli isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Arsenal, sarı-lacivertlilerin el sıkıştığını öğrenince bonservis için işi yokuşa sürdü. Fotomaç'ın haberine göre; İngiltere'de 31 Ağustos'ta sona erecek transfer sezonunu bekleyecek Kanarya, 28 yaşındaki oyuncu için 8 Eylül'e kadar harekete geçecek. Kolasinac'ın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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