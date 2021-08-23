23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.
Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir tweet attı.
Fenerbahçe ve Antalyaspor arasında atışmalar sosyal medyada devam etti
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından birçok pozisyon tartışılırken iki kulüp sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar... (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi.
Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.
Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir tweet attı.
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