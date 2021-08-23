Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından birçok pozisyon tartışılırken iki kulüp sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar... (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi.

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