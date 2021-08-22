Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Mesut Özil'in maça yedek soyunmasıyla ilgili "Takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli teknik adamın sözleri şu şekilde:

"HER MAÇ BİR MEYDAN OKUMA"

"Zor bir maç olacak. Her maç bir meydan okuma. Muhteşem taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Onların desteği ve bizim takım ruhumuzla her zorluğun üstesinden geleceğiz."

"YAŞADIĞIMIZ SAKATLIKLAR FARKLI 11'LE ÇIKMAYA MECBUR ETTİ"

"Yaşadığımız birçok sakatlık, farklı 11'le çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır"

MESUT ÖZİL NEDEN YEDEK SOYUNDU?

"Mesut Özil, bizim kaptanımız. Çok önemli oyuncumuz. Ancak takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk"

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