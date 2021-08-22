22 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Kim Min-Jae Fenerbahçe - Antalyaspor maçıyla ilk kez sahada | (Son dakika spor haberi)

Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim-Min Jae, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. (FB spor haberi)

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min Jae ilk kez sahada yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından ilk 11'de şans verilen Min Jae, savunmanın ortasında mücadelede etti. Güney Koreli futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki ile karşılaşılan mücadelede forma giymemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI
F.Bahçe’nin golü geçersiz sayıldı! F.Bahçe'nin golü geçersiz sayıldı!
Kim Min Jae’den Güney Kore selamı Kim Min Jae’den Güney Kore selamı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör