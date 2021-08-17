Fenerbahçe Moussa Dembele'de sona yaklaştı!

Geçtiğimiz sezonlarda hücum hattından yeterli skor katkısını alamayan Fenerbahçe, Serdar Dursun'un da sakatlanması sonrasında transfer çalışmasına hız verdi. Sarı-lacivertliler Lyon forması giyen Moussa Dembele için sona yaklaştı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Serdar Dursun'un sakatlanması sonrası golcü transferinde hızını artıran Fenerbahçe, Fransa'da pazarlık masasına oturduğu Moussa Dembele'yi bitiriyor. Sabah'ın haberine göre; Fransız santrfor ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Pelkas için İstanbul'a gelecek olan Lyon'un sportif direktörü Juninho ile görüşmeleri başlatacak. Takas formülüyle transferin çözülmesini isteyen Fenerbahçe, bir an önce bu işi bitirip 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

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