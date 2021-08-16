Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan golcü futbolcu, yaşanan ikili mücadele sonrası sakatlanmış ve 70. dakikada oyundan alınmıştı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

6-8 HAFTA YOK

Serdar Dursun'un sahalardan 6-8 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

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