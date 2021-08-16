Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun köprücük kemiğinin kırıldığı belirtildi. (FB spor haberi)
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan golcü futbolcu, yaşanan ikili mücadele sonrası sakatlanmış ve 70. dakikada oyundan alınmıştı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
6-8 HAFTA YOK
Serdar Dursun'un sahalardan 6-8 hafta uzak kalacağı öğrenildi.
Geçmiş Olsun Serdar Dursun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 16, 2021
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/ovDzfMMiAm
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