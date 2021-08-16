17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber!

F.Bahçe’de Serdar Dursun şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun köprücük kemiğinin kırıldığı belirtildi. (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan golcü futbolcu, yaşanan ikili mücadele sonrası sakatlanmış ve 70. dakikada oyundan alınmıştı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Dursun 6-8 hafta yok

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

6-8 HAFTA YOK

Serdar Dursun'un sahalardan 6-8 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun Adana Demirspor maçında sakatlandı | Son dakika spor haberleri

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