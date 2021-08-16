17 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül'den dikkat çeken Samatta sözleri! "Ondan hala medet umulması..."

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Mesut Özil'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren usta yazar Ömer Üründül, Akdeniz ekibiyle oynanan maçta gösterdiği etkisiz performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbwana Samatta ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Ömer Üründül'ün Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazısı... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül’den dikkat çeken Samatta sözleri! Ondan hala medet umulması...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.08.2021

ÖMER ÜRÜNDÜL - SİSTEME UYGUN KADRO YOK!

Fenerbahçe ilk 10 dakikanın ardından devre sonuna kadar oyunu daha fazla kontrol eden taraftı. Genelde iki takım da topla ileriye rahat çıkıyordu. Bunun da en önemli nedeni takım savunmalarındaki rahatsızlıklardı. İkinci devre başlar başlamaz, 15 saniyede Fenerbahçe golü buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül’den dikkat çeken Samatta sözleri! Ondan hala medet umulması...

Bundan sonra ilk yarının aksine topa daha az sahip olmaya başladılar ve de skor avantajıyla geride kalabalık şekilde alan daralttılar. Son 20 dakika oyuncu değişiklikleri ile yoğun bir Adana Demirspor baskısı başladı ve ciddi tehlikeler yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül’den dikkat çeken Samatta sözleri! Ondan hala medet umulması...

Pereira son hamlesini Mesut'un yerine Sosa'yı alarak yaptı. Sonuçta son bölümde sıkıntılı anlar yaşayan Fenerbahçe üç puanı aldı. Çok sıcak bir havada, seneler sonra lige çıkmış Adana Demirspor'un coşkulu taraftarı önünde zorlanılsa da alınan bu üç puan son derece önemliydi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül’den dikkat çeken Samatta sözleri! Ondan hala medet umulması...

Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin saha içi arızalarına: Bir defa 3-4-3 sisteminde orta sahanın kenarlarında oynayacak ideal oyuncu tipi kadroda yok. İleri üçlüye baktığınız zaman Mesut ve İrfan Can'ın genel yapıları kanat forvetine uygun değil.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül’den dikkat çeken Samatta sözleri! Ondan hala medet umulması...

Bunların yanında lig başladı, ocak ayından beri ivedilikle yapılması gereken iyi bir santrfor transferi bir türlü gerçekleşmedi. Samatta'dan hala medet umulması da mantıkla bağdaşmıyor. Ben en çok Szalai ile Zajc'ı beğendim Fenerbahçe'de. Altay da yine iki önemli kurtarış yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ömer Üründül’den dikkat çeken Samatta sözleri! Ondan hala medet umulması...

Ligin yeni takımı Adana Demirspor çok önemli transferler yaptı. Doğal olarak zamana ihtiyaçları var ama bu sezon ligde ses getirirler. Hakem açısından baktığımız zaman Ali Şansalan'ın genel yönetimi iyiydi ama ikinci yarıda Castro'ya yapılan hareket net penaltıydı. VAR'dan da ses çıkmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’den golcü bombası! Bakambu ile temaslar hızlandı F.Bahçe'den golcü bombası! Bakambu ile temaslar hızlandı
F.Bahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe... F.Bahçe gaza bastı! Transferler peşpeşe...
Taraftarlardan Dzyuba atağı! Taraftarlardan Dzyuba atağı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör