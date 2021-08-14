Son dakika transfer haberleri: Güney Kore Fenerbahçe'yi konuşuyor! Min-Jae Kim...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Koreli stoper Min-Jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferin resmen duyurulmasının ardından sarı-lacivertliler, Twitter hesabının kullanıcı adını Koreceye çevirdi. Bu durum Güney Kore basınında da geniş yankı uyandırdı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Çin'in Pekin Guoan takımında forma giyen savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Kim Min-Jea transferi Kore basınında büyük yankı uyandırdı. Ajansspor'un aktardığına göre Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae transfer haberi Kore basınında en çok okunan haber olurken, Fenerbahçe'nin Korece paylaşımları ve hesabını geçici süreliğine Korece yapmak gibi jestleri de yer aldı.
4 YILLIK İMZA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Çin'in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim'i kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe'mize hoş geldin Min-Jae Kim" ifadeleri kullanıldı.
MİLLİ TAKIM'DA 32 MAÇA ÇIKTI
Kim, Ocak 2019'da Güney Kore takımlarından Jeonbuk Hyundai'den 5.25 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer oldu. Güney Kore Milli Takımı'nda da 32 karşılaşmada oynayan Kim, 3 gole imza attı.
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