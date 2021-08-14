14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor maçıyla açıyor! Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı

F.Bahçe sezonu Adana’da açıyor! O ismin lisansı çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'i Adana Demirspor maçıyla açıyor. Sarı lacivertliler, ilk karşılaşmasına yarın saat 21.45'te çıkacak. Kanarya'da, yeni transferlerden Serdar Dursun'un lisansı çıkarılıken, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker ve Min-Jae Kim Adana deplasmanında forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 2 ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 2 önemli oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas ile adele ağrısı yaşayan Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLERDEN BİR İSMİN LİSANSI ÇIKARILDI

Fenerbahçe, sezon öncesi şu ana dek 5 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi ise bu isimlerden şu ana dek sadece Serdar Dursun'un lisansı çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde diğer oyuncuların ise Adana Demirspor deplasmanında oynaması için maç saatine kadar lisanslarının TFF listesine eklenmesi gerekiyor.

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