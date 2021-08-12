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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku!

F.Bahçe’de yeni sezon öncesi şok sakatlık!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ın antrenmanda sağ omzunun çıktığını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sağ omzunun çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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