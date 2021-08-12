Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun sağ omzunun çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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