04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in menajerinden açıklama geldi!

Caner Erkin cephesinden açıklama! 'Savaşırım' denmesine rağmen...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla 4 futbolcunun kadro dışı bırakmasının ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin de kadro dışı kaldı. Bu karar sonrası Caner Erkin cephesinden açıklama geldi. 32 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulübün, kendilerine takım bulmalarını ilettiğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Caner Erkin'in kadro dışı kaldığı açıklandı.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Vitor Pereira'nın toplantıda 'Seni oynatmayı düşünmüyorum, senin bölgene transfer yapacağız' söylemine karşılık oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda formayı savaşarak alacağını iletmiştir."

"Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı!

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