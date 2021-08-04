04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı!

F.Bahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı bırakıldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Son dakika haberine göre; sarı lacivertlilerde yıldız oyuncular Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı. SKanarya'dan yapılan açıklamada daha önce, Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve Diego Perotti'nin de takımdan ayrı çalışacağı bildirilmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertlilerde özellikle son dönemde yapılan transferlerin ve kiralık oyuncuların geri dönmesinin ardından kadroda ciddi bir şişkinlik oluşmuştu. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatları doğrultusunda daha önce 9 futbolcu takımın çalışmalarından çıkarılmıştı. Sadık Çiftpınar, Oğuz Kaan Güçtekin, Kemal Ademi, Mame Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Murat Sağlam ve Diego Perotti'nin ardından Caner Erkin ve Sİnan Gümüş de kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir."

BELÖZOĞLU'NUN ALDIĞI FUTBOLCULAR KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe'de geçen sezonun başında sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, takıma bir çok isim transfer etmişti. Belözoğlu'nun aldığı Kemal Ademi, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Diego Perotti, Caner Erkin, Sinan Gümüş yeni sezon öncesi kadro dışı bırakıldı.

DETAYLARI AHMET SELİM KUL AKTARDI

F.Bahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı bırakıldı!

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