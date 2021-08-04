Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı sonrası Attila Szalai: Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerde Szalai açıklamalarda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe hazırlık maçında Dinamo Kiev'le kozlarını paylaştı ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Szalai maç sonunda konuştu ve "Hazırlık dönemi iyi gidiyor. İyi ve yoğun idmanlar yapıyoruz. Fiziksel ve taktiksel seviyemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Haftaya başlayacak Süper Lig'e hazır olmak istiyoruz." dedi.

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