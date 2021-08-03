03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi! Vitor Pereira...

F.Bahçe'de Caulker krizi! Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile sözleşme uzatmayan ve büyük umutlarla Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen Steven Caulker konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira yeni transferi ilk 11'de düşünmüyor. (FB spor haberleri)

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Steven Caulker'da flaş gelişme... Fotomaç'ın haberien göre yeni sezonda Fenerbahçe'yi 3'lü savunmayla oynatmayı planlayan teknik direktör Vitor Pereira'nın İngiliz stoperi ilk 11'de düşünmediği ortaya çıktı. Son hazırlık maçında da forma şansı verilmeyen 29 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılabileceği de ileri sürülüyor.
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