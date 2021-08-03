Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, 6. hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçıyla ilgili tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

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