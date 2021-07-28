Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçına çıkacak. Sarı lacivertli ekip, yaz transfer döneminde Steven Caulker ve Serdar Dursun'un kadrosuna kattı. İki yıldızın da sahada olması bekleniyor. Önceki hazırlık maçlarının tamamını kazanan Fenerbahçe, Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçti. Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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