Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.