26 Temmuz 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte yeni sisteme geçiş yapan sarı-lacivertliler sol bek pozisyonu için gündemine bonservisi Chelsea'de olan Kenedy için harekete geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız isim için Fenerbahçe satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapacak. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday

KENEDY'NiN BONSERVİSİ CHELSEA'DE

Sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezon da adın geçen bir ismi gündemine alarak harekete geçti. Takvim'in haberine göre bonservisi Chelsea'de olan Brezilyalı sol bek Kenedy için ilk teklif yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday

TEKLİF OPSİYONLU KİRALAMA

Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Chelsa'nin Kenedy'yi yeni sezonda da kadroda düşünmediği öğrenilirken başka kulüplerin de teklifi soz konusu. 25 yaşındaki Kenedy'nin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro civarında.

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