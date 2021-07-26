Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Kenedy sesleri! Sol beke ilk aday
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte yeni sisteme geçiş yapan sarı-lacivertliler sol bek pozisyonu için gündemine bonservisi Chelsea'de olan Kenedy için harekete geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız isim için Fenerbahçe satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapacak. (FB spor haberleri)
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.
TEKLİF OPSİYONLU KİRALAMA
Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Chelsa'nin Kenedy'yi yeni sezonda da kadroda düşünmediği öğrenilirken başka kulüplerin de teklifi soz konusu. 25 yaşındaki Kenedy'nin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro civarında.
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