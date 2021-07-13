13 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına Vitor Pereria yönetiminde Topuk Yaylası Tesislerinde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Portekizli teknik direktör ve ekibinin hazırladığı rapora göre hareket eden yönetim, birçok futbolcuyla görüşme halinde. Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos sarı lacivertli ekibin gündemine gelen isimler arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

SEBASTIAN DRIUSSI

Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

KONSTANTINOS GALANOPOULOS

Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi. geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Fenerbahçe, Osayi Samuel'in talipleri artmaya başlayınca yeni bir kanat arayışına girdi. Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması üzerine de Henry Onyekuru radara girdi. Fenerbahçe, menajer William D'Avila ile görüşmelere devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

WAHBI KHAZRI

Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Yönetim, teknik direktör Vitor Perreira'nın ısrarla alınmasını istediği yıldız futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Yüksek maaş alan Ukraynalı yıldız için pazarlık yapılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

EZGJAN ALIOSKI

Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

PAULINHO

Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Paulinho'yu menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi. Brezilyalı orta sahanın 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri

BOUPENDZA

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Hatayspor cephesi sözlü görüşmelerin yapıldığını itiraf ederken, resmi görüşmelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Görüşme resmen açıklandı! İşte F.Bahçe'nin Boupendza teklifi... Görüşme resmen açıklandı! İşte F.Bahçe'nin Boupendza teklifi...
G.Saray ve Trabzonspor'dan sonra F.Bahçe'de atağa kalktı! G.Saray ve Trabzonspor'dan sonra F.Bahçe'de atağa kalktı!
Zajc'a İtalya'dan bir talip daha! Zajc'a İtalya'dan bir talip daha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör