Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına Vitor Pereria yönetiminde Topuk Yaylası Tesislerinde devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Portekizli teknik direktör ve ekibinin hazırladığı rapora göre hareket eden yönetim, birçok futbolcuyla görüşme halinde. Ezgjan Alioski, Yarmolenko, Konstantinos Galanopoulos sarı lacivertli ekibin gündemine gelen isimler arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...
SEBASTIAN DRIUSSI
Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.
KONSTANTINOS GALANOPOULOS
Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi. geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor.
HENRY ONYEKURU
Fenerbahçe, Osayi Samuel'in talipleri artmaya başlayınca yeni bir kanat arayışına girdi. Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması üzerine de Henry Onyekuru radara girdi. Fenerbahçe, menajer William D'Avila ile görüşmelere devam ediyor.
WAHBI KHAZRI
Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.
ANDRIY YARMOLENKO
Yönetim, teknik direktör Vitor Perreira'nın ısrarla alınmasını istediği yıldız futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Yüksek maaş alan Ukraynalı yıldız için pazarlık yapılıyor.
EZGJAN ALIOSKI
Sarı-lacivertli takımın, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Ezgjan Alioski'ye teklif yaptığı iddia edildi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncu konusunda Kanarya'nın bir adım öne geçtiği ileri sürüldü.
PAULINHO
Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Paulinho'yu menajerlerin Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi. Brezilyalı orta sahanın 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirtiliyor.
BOUPENDZA
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon lige damga vuran Aaron Boupendza için yeni bir teklif ile Hatayspor'un kapısını çalacak. Hatayspor cephesi sözlü görüşmelerin yapıldığını itiraf ederken, resmi görüşmelerin yakın zamanda yapılması bekleniyor.
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