Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk hedef Sime Vrsaljko! B planı da hazır

Sabah'ın haberine göre; Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.