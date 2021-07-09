Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk hedef Sime Vrsaljko! B planı da hazır
Gökhan Gönül'ün opsiyonunu devreye sokmayan ve sağ bek olarak elinde sadece Nazım Sangare kalan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde ilk hedefin Sime Vrsaljko olduğu öğrenilirken, B planını da hazırladığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen F.Bahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi. Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarılacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi.
Sabah'ın haberine göre; Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.
B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!
Kanarya, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibe almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası