09 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk hedef Sime Vrsaljko! B planı da hazır

Gökhan Gönül'ün opsiyonunu devreye sokmayan ve sağ bek olarak elinde sadece Nazım Sangare kalan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde ilk hedefin Sime Vrsaljko olduğu öğrenilirken, B planını da hazırladığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk hedef Sime Vrsaljko! B planı da hazır
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2021

Nokta atışı transferlerle yeni sezona başlamak isteyen F.Bahçe sağ bek arayışına çıkınca Sime Vrsaljko önerisi geldi. Atletico Madrid, 29 yaşındaki oyuncu ile bir yıl daha kontratı olmasına rağmen bedelsiz olarak göndermeyi kabul ederken, sarılacivertliler ise menajerler tarafından çok sayıda kulübe önerilen oyuncu için henüz yanıt vermedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk hedef Sime Vrsaljko! B planı da hazır

Sabah'ın haberine göre; Özellikle geçen sezon geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle 27 maç kaçıran oyuncunun tüm sağlık raporları talep edildi. Yönetim, şimdilik bu oyuncuya mesafeli yaklaşsa da EURO 2020'de Hırvatistan Milli Takımı ile İngiltere ve Çekya maçlarında oynaması nedeniyle Vrsaljko'nun tam olarak hazır olduğu görüldü. Sakatlığının durumuna göre hareket etme kararı alınan tecrübeli yıldızın yerine B planı da hazır durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk hedef Sime Vrsaljko! B planı da hazır

B PLANI HAZIR: AURELİO BUTA!

Kanarya, bonservisi Belçika ekibi Royal Antwerp'te bulanan Aurelio Buta'yı da takibe almış durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da kulübü ile 1 yıl mukavelesi bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Onyekuru bombası! G.Saray... Beşiktaş ve F.Bahçe'den Onyekuru bombası! G.Saray...
F.Bahçe'den Kolasinac için Arsenal'e yeni teklif! F.Bahçe'den Kolasinac için Arsenal'e yeni teklif!
Szalai paylaşılamıyor! Premier Lig'den bir talip daha Szalai paylaşılamıyor! Premier Lig'den bir talip daha
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör