06 Temmuz 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Deniz Türüç Fenerbahçe'ye 41 milyon TL kazandırdı! Başakşehir...

Deniz Türüç'ten F.Bahçe'ye 41 milyon!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler milli oyuncunun transferi için yüklü bir bonservis bedeli ödemişti. Kanarya'ya bu transferde takasta kullandığı Deniz Türüç'ten 41 milyon TL kazanmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi, ezeli rakibi Galatasaray ve Marsilya'nın arasından sıyrılarak kadrosuna katmıştı. Aslan'ın ve Fransızlar'ın 4.5 milyon Euro teklif ettiği İrfan Can için normalde Cim Bom'la anlaşılmıştı. Fanatik'in haberine göre; Kanarya devreye girdi ve 7 milyon Euro teklif etti. Başakşehir, Aslan'la ikili ilişkilerinin de bozulmaması adına bunu kabul etmedi. Kanarya da rakamı 11 milyon Euro'ya yükseltip, kiralık gönderdiği Deniz'i de sezon sonunda 4 milyon Euro bonservisle bırakabileceğini söyledi.

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YANİ 7 MİLYON EURO...

Taraflar bu konuda o zaman el sıkıştı ve yaklaşık 3 gün önce de Deniz resmen Başakşehirli oldu. Deniz'den gelen 4 milyon Euro da Sarı Lacivertliler'in harcama limitleri kapsamında bütçesine artı olarak geri dönerken, İrfan Can da 7 milyon Euro'ya alınmış oldu. (Not: 1 Euro=10,29 TL)

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