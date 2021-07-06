Son dakika spor haberi: Deniz Türüç Fenerbahçe'ye 41 milyon TL kazandırdı! Başakşehir...
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler milli oyuncunun transferi için yüklü bir bonservis bedeli ödemişti. Kanarya'ya bu transferde takasta kullandığı Deniz Türüç'ten 41 milyon TL kazanmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi, ezeli rakibi Galatasaray ve Marsilya'nın arasından sıyrılarak kadrosuna katmıştı. Aslan'ın ve Fransızlar'ın 4.5 milyon Euro teklif ettiği İrfan Can için normalde Cim Bom'la anlaşılmıştı. Fanatik'in haberine göre; Kanarya devreye girdi ve 7 milyon Euro teklif etti. Başakşehir, Aslan'la ikili ilişkilerinin de bozulmaması adına bunu kabul etmedi. Kanarya da rakamı 11 milyon Euro'ya yükseltip, kiralık gönderdiği Deniz'i de sezon sonunda 4 milyon Euro bonservisle bırakabileceğini söyledi.
YANİ 7 MİLYON EURO...
Taraflar bu konuda o zaman el sıkıştı ve yaklaşık 3 gün önce de Deniz resmen Başakşehirli oldu. Deniz'den gelen 4 milyon Euro da Sarı Lacivertliler'in harcama limitleri kapsamında bütçesine artı olarak geri dönerken, İrfan Can da 7 milyon Euro'ya alınmış oldu. (Not: 1 Euro=10,29 TL)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası