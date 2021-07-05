Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereria onu istedi! Ricardo Lopes...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip takımın başına Vitor Pereria'yı getirdi. Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi Ricardo Lopes'i istediği ifade ediliyor. İşte detaylar... (FB haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinin çözülmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerinin yeni teknik patronu Vitor Pereira transfer için liste hazırlığına başladı. Yeni Asır'da yer alan habere göre Portekizli teknik adam eski takımı Shangai'de forma giyen öğrencilerini yönetime sunmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk olarak forvet transferi istedi ve 31 yaşındaki santrfor Ricardo Lopes'in ismini önerdi. Brezilyalı golcü için harekete geçen yönetim, Çin ekibi ve oyuncusuyla temas kurdu. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak Avrupa'da oynamak istediği öğrenilen başarılı oyuncunun da Pereira çalışmak istediği gelen haberler arasında.
RICARDO LOPES KİMDİR?
28 Ekim 1990 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Ricardo Lopes, kariyerine Ituano'da başladı. Sırasıyla Gurupi, Globo, Fortaleza, Jeju United, Jeonbuk Hyundai ve Shangai SIPG formaları girdi. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lopes, sol kanatta da görev yapabiliyor. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...
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