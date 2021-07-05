Başakşehir U19 takımı ile Fenerbahçe U19 takımı karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 6-0 kazandı. Mücadeleye 2 gol ve 1 asist yapan Arda Güler damgasını vurdu. 16 yaşındaki oyuncu, özellikle attığı şık golle dikkatleri üzerine topladı. İşte maçın ardından gündem olan Arda Güler hakkında öne çıkanlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe U19 takımı, Başakşehir U19 takımını 6-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde bu farklı galibiyetin ardından ön plana çıkan oyunculardan birisi de Arda Güler oldu. 16 yaşındaki on numara, attığı 2 gol ve 1 asistiyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sarı lacivertlilerde sportif direktör olduğu dönemde Emre Belözoğlu tarafından profesyonel sözleşme imzalanarak takıma kazandırılan genç yıldız adayı, kendisinden beklentileri sahada bir kez daha göstermiş oldu.

İŞTE ARDA GÜLER'İN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ATTIĞI GOLLER

USTA YORUMCU SELAHATTİN KINALI BU SÖZLERLE YORUMLADI

GALATASARAY DERBİSİNİN ARDINDAN GS TV'DE ÖVGÜ TOPLAMIŞTI!

Genç oyuncu 2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vurmuştu. Maçın ardından mücadeleye damga vuran Arda Güler hakkında GS TV'de de övgü dolu sözler kullanılmıştı. 16 yaşındaki on numara için, "Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler çok önemli bir futbolcu. Kendi takımını yönlendirmesi, liderlik vasfı ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'yi tebrik etmemiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

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