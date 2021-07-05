Fenerbahçeli Attila Szalai'ye transfer önerisi! Leeds United ve Marcelo Bielsa...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, gerek sarı-lacivertlilerde gerekse EURO 2020'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, 23 yaşındaki stopere transfer önerisinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Attila Szalai hakkında transfer haberleri her geçen gün artıyor... Daha önce İngiliz ekiplerin West Ham United ve Leicester City'in resmi teklif yaptığı bilinen Macar futbolcu hakkında bu kez de, Macaristan milli takım teknik direktörü Marco Rossi konuştu.
Marco Rossi, Inside Football'a verdiği demeçte; Attila Szalai'nin yaz transfer döneminde Premier Lig'e transfer olması halinde Leeds United'ın ideal takım olacağını söyledi.
Haberde Marcelo Bielsa'nın, 2018'de Leeds United'ın başına geçtiğinde Kalvin Phillips'in sıradan bir oyuncu olduğunu ancak şu anda İngiltere'nin ve milli takımın en iyi orta sahalarından biri haline geldiği belirtildi.
Bielsa'nın bir oyuncunun kariyeri üzerindeki dönüştürücü etkisini belirten Marco Rossi, Attila Szalai'nin de Bielsa'nın elinde çok daha değerleneceğini söyledi. Rossi, "Szalai'nin daha kariyerinin başındayken çok değişeceğini biliyordum. Eminim Marcelo Bielsa ile birlikte daha fazla gelişecektir." dedi.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 18 milyon Sterlin'in altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.
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