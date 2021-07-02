Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...
Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'da da Ömer Faruk Beyaz sorunu yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcusunun, gelecek sezon fazla forma şansı bulmaması durumunda sözleşmesini uzatmayı düşünmediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayabilir. Sarı-lacivertli ekipte Ömer Faruk Beyaz, takımda oynama garantisi istemiş sonrasında da Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma talebine ret cevabı vermişti.
Genç yıldız daha sonra ise Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Aynı tehlike Ferdi Kadıoğlu için de yaşanabilir.
21 yaşındaki genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Genç yetenek gelecek sezon oynama garantisi istiyor.
Ferdi Kadıoğlu, son sezonunda yeteri kadar forma şansı bulamaması durumunda sözleşmesini uzatmayacak. 2018 yılında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon 26 lig maçında görev aldı ve 1 gole imza attı.
Sarı-lacivertli ekibin genç yeteneği Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giydi. Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
2020 yılında 5.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç oyuncunun şu anki tahmini değeri 4.2 milyon Euro.
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