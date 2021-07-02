02 Temmuz 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'da da Ömer Faruk Beyaz sorunu yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin 21 yaşındaki futbolcusunun, gelecek sezon fazla forma şansı bulmaması durumunda sözleşmesini uzatmayı düşünmediği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayabilir. Sarı-lacivertli ekipte Ömer Faruk Beyaz, takımda oynama garantisi istemiş sonrasında da Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma talebine ret cevabı vermişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

Genç yıldız daha sonra ise Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Aynı tehlike Ferdi Kadıoğlu için de yaşanabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

21 yaşındaki genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Genç yetenek gelecek sezon oynama garantisi istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

Ferdi Kadıoğlu, son sezonunda yeteri kadar forma şansı bulamaması durumunda sözleşmesini uzatmayacak. 2018 yılında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon 26 lig maçında görev aldı ve 1 gole imza attı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertli ekibin genç yeteneği Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta forma giydi. Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Ferdi Kadıoğlu...

2020 yılında 5.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç oyuncunun şu anki tahmini değeri 4.2 milyon Euro.

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