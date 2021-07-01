Fabrizio Romano, açıklamasının detayında Fenerbahçe'nin birkaç gün önce Marco Silva ile temas kurduğunu ancak Portekizli teknik direktörün kariyerine İngiltere'de devam etmeyi tercih ettiğini belirtti. Romano ayrıca Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile temas kurmadığını söyledi.

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