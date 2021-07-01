01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden olan Marco Silva'dan sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Portekizli çalıştırıcının yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

Geçtiğimiz sezon başında Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe, sezon içerisinde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, Bulut'un gönderilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti.

Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Yeni sezon öncesi Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan yönetim, yeni teknik direktörü takımın başına getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Adı Joachim Löw, Paulo Fonseca, Zlatko Dalic, Slaven Bilic ve Vladimir Petkovic gibi birçok isimle anılan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Marco Silva'yı da gündemine almıştı.

Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerin Silva ile temas kurduğu öne sürülürken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından 43 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Romano, son olarak Premier Lig ekibi Everton'ı çalıştıran Marco Silva'nın Fulham ile 2024 yılına kadar anlaşma sağladığını duyurdu.

Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Fabrizio Romano, açıklamasının detayında Fenerbahçe'nin birkaç gün önce Marco Silva ile temas kurduğunu ancak Portekizli teknik direktörün kariyerine İngiltere'de devam etmeyi tercih ettiğini belirtti. Romano ayrıca Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile temas kurmadığını söyledi.

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