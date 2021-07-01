Son dakika spor haberi: Marco Silva'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden olan Marco Silva'dan sarı-lacivertlileri üzen haber geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Portekizli çalıştırıcının yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezon başında Erol Bulut'u takımın başına getiren Fenerbahçe, sezon içerisinde 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, Bulut'un gönderilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirmişti.
Yeni sezon öncesi Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan yönetim, yeni teknik direktörü takımın başına getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Adı Joachim Löw, Paulo Fonseca, Zlatko Dalic, Slaven Bilic ve Vladimir Petkovic gibi birçok isimle anılan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Marco Silva'yı da gündemine almıştı.
Sarı-lacivertlilerin Silva ile temas kurduğu öne sürülürken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından 43 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımını açıkladı.
Romano, son olarak Premier Lig ekibi Everton'ı çalıştıran Marco Silva'nın Fulham ile 2024 yılına kadar anlaşma sağladığını duyurdu.
Fabrizio Romano, açıklamasının detayında Fenerbahçe'nin birkaç gün önce Marco Silva ile temas kurduğunu ancak Portekizli teknik direktörün kariyerine İngiltere'de devam etmeyi tercih ettiğini belirtti. Romano ayrıca Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ile temas kurmadığını söyledi.
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