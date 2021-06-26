26 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Caner Erkin'den flaş açıklama! "Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli'ydim"

Caner Erkin: G.Saray'da oynarken bile F.Bahçeli'ydim!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Olağan Genel Kurul'da oy verdi. Yıldız oyuncu, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Caner, "İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Seçimli Olağan Genel Kurul'da oy kullandı. 32 yaşındaki futbolcu kongrede kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"UZUN YILLAR HİZMET EDECEĞİM"

"İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. "Haklıydık, kazandık" yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim."

"Her şey ortadaydı, sahada hakkımızla şampiyonluk aldık. Alnımızın teriyle kazandık, ben o akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin bize nasıl hırs yaptıklarını da hatırlıyorum. Biz daha iyi oynadık ve kazandık."

"GALATASARAY'DA OYNARKEN BİLE..."

"Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim."

"Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş, Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."

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