30 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı!

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı. (FB spor haberi)

2020/2021 sezonunun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına kimin getirileceği merak konusu olmuştu.

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında Portekiz ya da Alman ekolünden bir ismi takımın başına getirmeyi planladıklarını açıklarken, sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi takımı emanet edeceği kişi oldu.

Fenerbahçe, son olarak Serie A takımı Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imzalaması bekleniyor.

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