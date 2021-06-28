Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya-Ekvador maçının adamı seçildi
Copa America B Grubu'nda Brezilya ile Ekvador karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Mücadelede Ekvador adına forma giyen Enner Valencia takımına puanı getiren asisti yaptı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya-Ekvador maçının adamı seçildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.
Brezilya'nın golünü 37. dakikada Eder Militao kaydederken, Ekvador'un golü ise 53. dakikada Angel Mena'nın ayağından geldi. Mena'nın golünün asistini Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia yaptı.
Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Brezilya 10 puana ulaştı. Ekvador ise 3 puana yükseldi.
Ekvador'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı.
Aynı zamanda Brezilya - Ekvador mücadelesinde Enner Valencia maçın adamı seçildi.
F.BAHÇE'DEN VALENCIA PAYLAŞIMI
Tebrikler @EnnerValencia14 👏 #CopaAmerica'da Brezilya - Ekvator mücadelesinde futbolcumuz Enner Valencia maçın adamı seçildi. 💪 https://t.co/9Ug8cIdsbN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?