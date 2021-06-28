28 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Enner Valencia Brezilya-Ekvador maçının adamı seçildi

Valencia maçın adamı seçildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.06.2021

Copa America B Grubu'nda Brezilya ile Ekvador karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Mücadelede Ekvador adına forma giyen Enner Valencia takımına puanı getiren asisti yaptı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya-Ekvador maçının adamı seçildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Copa America B Grubu maçında Brezilya ile Ekvador karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.

Brezilya'nın golünü 37. dakikada Eder Militao kaydederken, Ekvador'un golü ise 53. dakikada Angel Mena'nın ayağından geldi. Mena'nın golünün asistini Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia yaptı.

Bu sonuçla birlikte 4 maç sonunda Brezilya 10 puana ulaştı. Ekvador ise 3 puana yükseldi.

Ekvador'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı.

Aynı zamanda Brezilya - Ekvador mücadelesinde Enner Valencia maçın adamı seçildi.

F.BAHÇE'DEN VALENCIA PAYLAŞIMI

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