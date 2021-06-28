Fenerbahçe'de Atilla Szalai'ye Napoli talip oldu! West Ham da istemişti
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği ise devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde ve EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği performans sonucu Avrupa devlerinin listesine giren Attila Szalai'ye West Ham United'ın ardından Napoli de talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Napoli Today'de yer alan habere göre; Napoli, Macar stoper için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ocak ayında Apollon Limassol'dan 2.3 milyon euro'ya transfer ettiği Szalai için Fenerbahçe'nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği yazıldı.
"BU FİYATIN ALTI DÜŞÜNÜLMEZ"
Sarı lacivertli kulübün, Napoli'ye bu rakamın altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı bilgisi verdiği de belirtildi.
MARIO RUI + PARA TEKLİFİNE VETO
Napoli'nin kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui'yi de önererek bu rakamı aşağı düşürmeye çalıştı, ancak Fenerbahçe'nin bu transferi sadece nakit para teklifi karşılığı kabul edeceğinin altı çizildi.
12 MİLYON EURO DİREKT REDDEDİLDİ
Haberin detayında, Attila Szalai için West Ham'dan Fenerbahçe'ye 12 milyon euro'luk bir teklif de geldiği ancak sarı lacivertli kulübün bu teklifi pazarlık bile yapmadan geri çevirdiği vurgulandı.
FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞMEZİ OLDU
1.92 boyundaki 23 yaşındaki Macar stoper, Fenerbahçe formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol attı ve ilk 11'in değişmez oyuncularından biri haline geldi.
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