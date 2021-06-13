13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu, 1 yıl daha takımda kalmak isterken, yönetim bu konuda henüz adım atmadı. Gökhan Gönül'ün geleceği merak konusu olurken, 36 yaşındaki sağ beke 2 Süper Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte o takımlar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2021

Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından 'ye dönen 'ün, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erdi.

Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...

36 yaşındaki futbolcu, 'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...

ADANA DEMİR VE GİRESUN TALİP OLDU

Teknik adam belirsizliği nedeniyle yönetim bu konuda henüz adım atmazken, Fanatik'in haberine göre; 'in yeni ekipleri Adana Demir ile Giresunspor'un tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...

Beklemeye geçen Gökhan ise ilk teması Kanarya'yla yapmayı istiyor. Geçtiğimiz sezon formasıyla 22 maça çıkan tecrübel sağ bek, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Yeni hoca kim olacak? Cocu gibi herkesten gizli bir isim... Yeni hoca kim olacak? "Cocu gibi herkesten gizli bir isim..."
Pirlo'dan F.Bahçe'nin teklifine cevap! Pirlo'dan F.Bahçe'nin teklifine cevap!
Favre sesleri yükseliyor! Teklif ortaya çıktı Favre sesleri yükseliyor! Teklif ortaya çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör