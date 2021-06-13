Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu, 1 yıl daha takımda kalmak isterken, yönetim bu konuda henüz adım atmadı. Gökhan Gönül'ün geleceği merak konusu olurken, 36 yaşındaki sağ beke 2 Süper Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte o takımlar... (FB spor haberi)
Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe 'ye dönen Gökhan Gönül'ün, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erdi.
36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor.
ADANA DEMİR VE GİRESUN TALİP OLDU
Teknik adam belirsizliği nedeniyle yönetim bu konuda henüz adım atmazken, Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'in yeni ekipleri Adana Demir ile Giresunspor'un tecrübeli futbolcuyu listesine aldığı gelen haberler arasında.
Beklemeye geçen Gökhan ise ilk teması Kanarya'yla yapmayı istiyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan tecrübel sağ bek, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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