Son dakika transfer haberleri: Gökhan Gönül'e 2 talip birden! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu, 1 yıl daha takımda kalmak isterken, yönetim bu konuda henüz adım atmadı. Gökhan Gönül'ün geleceği merak konusu olurken, 36 yaşındaki sağ beke 2 Süper Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte o takımlar... (FB spor haberi)

Geçen sezon başında 4 yıl aranın ardından Fenerbahçe 'ye dönen Gökhan Gönül'ün, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona erdi.

36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bir yıl daha forma giymek ve kariyerini burada sonlandırmak istiyor.