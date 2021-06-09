Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe, daha önce de istediği Portekizli sol açığın peşinde! Bonservisi Braga'da olan 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçirdi. Kanarya; stoper, santrfor ve bek arayışında da Portekiz pazarına gözünü dikti. (FB transfer haberleri)
F.Bahçe, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği Fabio Martins'i yeniden gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezonu Suudi Arabistan takımı Al Shabab'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü Braga ile temasa geçti.
Perotti'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise Portekiz'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un seçimi kazanması ve yeni sezonda da takımın başına Portekizli bir teknik adamın gelmesi durumunda Martins'in uyum sorunu çekmeyeceği düşünülüyor.
Sarı-lacivertlilerin, Portekiz Ligi'nden başka isimlerle de temas kurduğu ve stoper, santrfor ile bek mevkileri için yabancı alternatiflerle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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