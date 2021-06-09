09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe, daha önce de istediği Portekizli sol açığın peşinde! Bonservisi Braga'da olan 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da geçirdi. Kanarya; stoper, santrfor ve bek arayışında da Portekiz pazarına gözünü dikti. (FB transfer haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

F.Bahçe, geçtiğimiz sezon kiralamak istediği 'i yeniden gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, sezonu takımı Al Shabab'da geçiren 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü ile temasa geçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen , Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise 'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

'de Başkan 'un seçimi kazanması ve yeni sezonda da takımın başına Portekizli bir teknik adamın gelmesi durumunda Martins'in uyum sorunu çekmeyeceği düşünülüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sol kanada Fabio Martins

Sarı-lacivertlilerin, 'nden başka isimlerle de temas kurduğu ve stoper, santrfor ile bek mevkileri için yabancı alternatiflerle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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