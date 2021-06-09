Perotti'nin sakatlığı nedeniyle boşalan sol açık bölgesine düşünülen Fabio Martins, Al Shabab'da 23 maçta forma giyip 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Martins bir önceki sezon ise Portekiz'de 29 mücadelede 12 gol, 6 asistle dikkat çekmişti.