08 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından flaş karar! Volkan Demirel, Aurelio, Selçuk Şahin...

Flaş karar! Belözoğlu'nun ardından...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'de yaprak dökümü dönemi başlıyor. Başkan , teknik direktör 'nun görevine son vererek yerine yabancı bir hocanın geleceğini ifade etmişti. Sarı lacivertli takımda teknik ekipten ayrılıklar devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Antrenör , Mehmet ve ile idari koordinatör ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik ekipten sadece 'nin görevine devam etmesi bekleniyor.

F.Bahçe Başkanı 'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği sohbet toplantısının en önemli bölümlerinden biri; teknik heyet ve idari kadroya ilişkindi. Takımın 3 senedir başarısız olmasının sebeplerini anlatan Koç, "Bu sene şampiyonluğu kaybetme sebeplerimizden bir tanesi, takım ve aile olamamamızdır. Üç senedir benim istediğim havasını, disiplinini sağlayamamamızda, olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerle yollarımızı ayıracağız" diyerek, önemli değişiklikler yapılacağını açıkça ifade etmişti.

Koç'un bu sözlerinin ardından futbol takımında görev yapan antrenörlerin ve idari kadronun tamamına yakınının yenilenmesi bekleniyor. Antrenör ve Fatih Yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sadece Zeki Murat Göle'nin göreve devam edeceği belirtildi.

Antrenör Volkan Demirel ve sportif direktör yardımcılığı yapan Selçuk Şahin'in de kendi kanatlarıyla uçma kararı aldığı öğrenildi. Bir süredir 'nin A Lisans Antrenör kursuna giden Demirel, başka bir kulüpte görev almayı planlıyor. Şahin de Demirel gibi teknik adamlık kariyerini başlatmayı hedefliyor.

Ayrıca idari menajer ile de yolların ayrılması gündemde. Ballı, Aralık 2018'den beri bu görevi yürütüyor. ()

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