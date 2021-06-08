Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından flaş karar! Volkan Demirel, Aurelio, Selçuk Şahin...
Fenerbahçe'de yaprak dökümü dönemi başlıyor. Başkan Ali Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görevine son vererek yerine yabancı bir hocanın geleceğini ifade etmişti. Sarı lacivertli takımda teknik ekipten ayrılıklar devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Antrenör Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Fatih Yıldız ile idari koordinatör Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik ekipten sadece Zeki Murat Göle'nin görevine devam etmesi bekleniyor.
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği sohbet toplantısının en önemli bölümlerinden biri; teknik heyet ve idari kadroya ilişkindi. Takımın 3 senedir başarısız olmasının sebeplerini anlatan Koç, "Bu sene şampiyonluğu kaybetme sebeplerimizden bir tanesi, takım ve aile olamamamızdır. Üç senedir benim istediğim Samandıra havasını, disiplinini sağlayamamamızda, olumsuz unsur olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerle yollarımızı ayıracağız" diyerek, önemli değişiklikler yapılacağını açıkça ifade etmişti.
Koç'un bu sözlerinin ardından futbol takımında görev yapan antrenörlerin ve idari kadronun tamamına yakınının yenilenmesi bekleniyor. Antrenör Mehmet Aurelio ve Fatih Yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sadece Zeki Murat Göle'nin göreve devam edeceği belirtildi.
Antrenör Volkan Demirel ve sportif direktör yardımcılığı yapan Selçuk Şahin'in de kendi kanatlarıyla uçma kararı aldığı öğrenildi. Bir süredir TFF'nin A Lisans Antrenör kursuna giden Demirel, başka bir kulüpte görev almayı planlıyor. Şahin de Demirel gibi teknik adamlık kariyerini başlatmayı hedefliyor.
Ayrıca idari menajer Volkan Ballı ile de yolların ayrılması gündemde. Ballı, Aralık 2018'den beri bu görevi yürütüyor. (Hürriyet)
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