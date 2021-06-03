03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye David Luiz müjdesi! Arsenal ayrılığı duyurdu

F.Bahçe'ye David Luiz müjdesi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ekiplerinden , adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı stoper ile 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. ()

ekibi , sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Brezilyalı stoper ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında 'den transfer edilen 34 yaşındaki oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.

David Luiz, ligde geçen sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'da tüm kulvarlarda 30 maçta görev almış ve 2 gol atmıştı.

Öte yandan, ekibinde kiralık olarak forma giyen Martin Odegaard, ve ile de yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko | CANLI Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko | CANLI
O yıldızla anlaşma tamam! Süper Lig'den... O yıldızla anlaşma tamam! Süper Lig'den...
Çarpıcı sözler! Hocaya Mesut Özil karar verir Çarpıcı sözler! "Hocaya Mesut Özil karar verir"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör