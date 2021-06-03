Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye David Luiz müjdesi! Arsenal ayrılığı duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı stoper David Luiz ile 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. (FB spor haberi)
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Brezilyalı stoper David Luiz ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında Chelsea'den transfer edilen 34 yaşındaki oyuncuya takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.
David Luiz, ligde geçen sezonu 8. sırada tamamlayan Arsenal'da tüm kulvarlarda 30 maçta görev almış ve 2 gol atmıştı.
Öte yandan, Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen Martin Odegaard, Dani Ceballos ve Mathew Ryan ile de yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.
Our thanks and best wishes go to the following players across our teams whose contracts officially end with us on June 30, 2021...— Arsenal (@Arsenal) June 3, 2021
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