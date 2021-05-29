Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunu 3. tamamlayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon transfer döneminin en hızlı ekibi oldu. Bu sezon da hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Kanarya'da, forvet, kanat ve stoper transferleri ön plana çıktı. Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
ABOUBAKAR
Süper Lig'de 29 maça çıkan ve 16 gol 5 asist ile oynayan, sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a Fenerbahçe de talip oldu. Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.
LUCAS BIGLIA
Orta sahaya lider bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti.
VEDAT MURIQI
Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Fenerbahçe eski golcüsünü gündemine aldı ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
MOUCTAR DIAKHABY
Fenerbahçe, stoper transferinde Valencia'nın 24 yaşındaki savunmacısı Mouctar Diakhaby için harekete geçti. Yıldız futbolcunun 1.92 boyu bulunuyor ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Diakhaby, bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
FABIO MARTINS
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın, geçen sezon da gündeme gelen Fabio Martins'le ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a gitmişti. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Braga'ya yeni teklif sunulacak.
XHERDAN SHAQIRI
Kanarya'nın teklif yaptığı Xherdan Shaqiri'nin 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. 29 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusu için Liverpool da 14 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
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