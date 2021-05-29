29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunu 3. tamamlayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon transfer döneminin en hızlı ekibi oldu. Bu sezon da hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Kanarya'da, forvet, kanat ve stoper transferleri ön plana çıktı. Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Sezonu 3. sırada tamamlayan 'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

ABOUBAKAR

Süper Lig'de 29 maça çıkan ve 16 gol 5 asist ile oynayan, sakatlığı nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi 1 maça takılan Aboubakar'a de talip oldu. Sabah'ın haberine göre 29 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile sarı-lacivertliler arasında yapılan pazarlıklarda Beşiktaş'ta kazandığı rakamın çok daha fazlası konuşuldu. Ancak Fenerbahçe, hedef ve planlamalarının değişmesi nedeniyle bu transferden çekildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

LUCAS BIGLIA

Orta sahaya lider bir futbolcu arayan , Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas 'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. eski golcüsünü gündemine aldı ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

MOUCTAR DIAKHABY

, transferinde Valencia'nın 24 yaşındaki savunmacısı Mouctar Diakhaby için harekete geçti. Yıldız futbolcunun 1.92 boyu bulunuyor ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Diakhaby, bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın, geçen sezon da gündeme gelen 'le ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçtiğimiz yaz 'nin teklifini kabul etmiş ancak Braga ile anlaşma sağlanamayınca Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'a gitmişti. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Braga'ya yeni teklif sunulacak.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Vedat Muriqi, Fabio Martins, Biglia... | FB haberleri

XHERDAN SHAQIRI

'nın teklif yaptığı Xherdan Shaqiri'nin 4 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği bildirildi. 29 yaşındaki İsviçreli oyuncusu için Liverpool da 14 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

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