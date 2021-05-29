Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi gibi isimlerden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin, Serie A ekibi Lazio'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden renklerine bağlayacağı öne sürülmüştü. Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun, yıldız futbolcunun menajerliğini yapan abisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte o isim... (FB spor haberi)

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesine çok flaş bir isim girdi.

Sarı-lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR Takvim'in haberine göre; Daniel Arnautovic'in kısa süre önce Emre Belözoğlu ile görüşme yaptığı ve Marko Arnautovic'in Shanghai Port kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.