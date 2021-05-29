29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, Cisse, Thiam ve Ademi gibi isimlerden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin, Serie A ekibi Lazio'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden renklerine bağlayacağı öne sürülmüştü. Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun, yıldız futbolcunun menajerliğini yapan abisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte o isim... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 'nin listesine çok flaş bir isim girdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...

Sarı-lacivertliler, kulübü formasını giyen 'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Takvim'in haberine göre; Daniel Arnautovic'in kısa süre önce ile görüşme yaptığı ve 'in kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...

BELÖZOĞLU RAPOR HAZIRLAYACAK

Konuyla ilgili bilgilendirilen Başkan 'un, 'ndan rapor istediği belirlendi. Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile ilgili bir ayrıntılı rapor hazırlayıp yönetime sunacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Herkes Muriqi'yi beklerken...

25 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Yönetimin Arnautovic'in boşa çıkması halinde teklif yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 32 yaşındaki yıldız golcü, 2019'da 'dan 25 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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