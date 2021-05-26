Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! "Planlama yapacağız"

Bunun en önemli etkeni olarak da oynamalarını gösteriyorum. Oynadığı zaman da böyle performans gösteriyorlar. Büyük bir rekabet var. Hepimiz A Milli Takım'a çıkmak istiyoruz. Mili takımın böyle bir jenerasyon yakalaması da mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.



