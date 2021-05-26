Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! "Planlama yapacağız"
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Belçika'nın Westerlo takımında kiralık forma giyen genç kaleci, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek. Transferde ismi Atletico Madrid ile anılan file bekçisi, Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İki yıl boyunca Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin milli kalecisi Berke Özer, açıklamalarda bulundu.
Ümit Milli Takım ile kamp çalışmalarını sürdüren Berke, "Kampımız çok güzel gidiyor. Neredeyse her gün çift antrenman yapıyoruz. Levent Hocamız ve Tolunay Hocamız ile birlikte antrenmanların büyük bir bölümü taktiksel açıdan yoğun geçiriyoruz.
Antrenmanlardan sonra da sık toplantılar yapıyoruz. İyi bir taktik ortamı oluşturduk. Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Umarım bu da bizi başarıya götüren bir anahtar olur" diye konuştu.
"MÜKEMMEL BİR KALECİ JENERASYONU OLDU"
Türkiye'nin kaleci problemi olmadığını belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Bundan 5-6 sene öncesine baktığınız zaman Volkan Demirel, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak vardı.Türkiye'de kaleci sorunundan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada her kulübümüzde neredeyse Türk ve genç kaleciler oynuyor.
Bunun en önemli etkeni olarak da oynamalarını gösteriyorum. Oynadığı zaman da böyle performans gösteriyorlar. Büyük bir rekabet var. Hepimiz A Milli Takım'a çıkmak istiyoruz. Mili takımın böyle bir jenerasyon yakalaması da mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.
"BAŞKAN ALİ KOÇ İLE GELECEK PLANLAMASI YAPACAĞIM"
Milli takım kampından sonra geleceği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapacaklarını belirten Berke Özer, "Açıkçası tamamen Milli Takım kampına odaklandım. Belçika'dan direkt buraya geldim. Çok güzel iki sezon geçirdim. Genç bir kaleci olarak güzel bir tecrübe edindim. Yaklaşık 50 maç oynadım. Başkanımızla da konuştum. Milli Takım'dan sonra oturup bir gelecek planlaması yapacağız" açıklamasını yaptı.
Belçika'nın Westerlo takımında iki sezon kiralık olarak forma giyen Berke Özer, bu yıl Fenerbahçe'ye döndü. 21 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2022 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig