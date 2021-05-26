26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! "Planlama yapacağız"

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Belçika'nın Westerlo takımında kiralık forma giyen genç kaleci, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek. Transferde ismi Atletico Madrid ile anılan file bekçisi, Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

İki yıl boyunca 'nın takımında kiralık olarak forma giyen 'nin milli kalecisi , açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız

Ümit ile kamp çalışmalarını sürdüren Berke, "Kampımız çok güzel gidiyor. Neredeyse her gün çift antrenman yapıyoruz. Levent Hocamız ve Tolunay Hocamız ile birlikte antrenmanların büyük bir bölümü taktiksel açıdan yoğun geçiriyoruz.

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız

Antrenmanlardan sonra da sık toplantılar yapıyoruz. İyi bir taktik ortamı oluşturduk. Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Umarım bu da bizi başarıya götüren bir anahtar olur" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız

"MÜKEMMEL BİR KALECİ JENERASYONU OLDU"
'nin kaleci problemi olmadığını belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Bundan 5-6 sene öncesine baktığınız zaman , ve vardı.Türkiye'de kaleci sorunundan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada her kulübümüzde neredeyse Türk ve genç kaleciler oynuyor.

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız

Bunun en önemli etkeni olarak da oynamalarını gösteriyorum. Oynadığı zaman da böyle performans gösteriyorlar. Büyük bir rekabet var. Hepimiz A 'a çıkmak istiyoruz. Mili takımın böyle bir jenerasyon yakalaması da mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız

"BAŞKAN ALİ KOÇ İLE GELECEK PLANLAMASI YAPACAĞIM"
kampından sonra geleceği için Başkanı ile görüşme yapacaklarını belirten , "Açıkçası tamamen Milli Takım kampına odaklandım. 'dan direkt buraya geldim. Çok güzel iki sezon geçirdim. Genç bir kaleci olarak güzel bir tecrübe edindim. Yaklaşık 50 maç oynadım. Başkanımızla da konuştum. Milli Takım'dan sonra oturup bir gelecek planlaması yapacağız" açıklamasını yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Berke Özer'den Fenerbahçe sözleri! Planlama yapacağız

'nın takımında iki sezon kiralık olarak forma giyen , bu yıl 'ye döndü. 21 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2022 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

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