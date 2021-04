Son dakika Fenerbahçe haberi: Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu! "Emre Belözoğlu..."

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, bu hafta zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Maçtan önce Kanarya'nın Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımın genel durumu ve şampiyonluk şansını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, hocası Emre Belözoğlu hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, "Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim. Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin" dedi.

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Antalya'da yapılan kampı değerlendiren Pelkas, "Bu sene ilk kez bu şekilde bir kamp programı yaptık. Maçtan iki gün önce buraya geldik. Daha iyi hazırlanıyoruz, en azından maç günü daha az yorgun olacağız. Takım halinde hep birlikte bir arada olduğumuz için daha iyi analiz yapıp, daha iyi hazırlanabiliyoruz. Ayrıca otel çok güzel. Maça hazırlanmak için gerekli koşullar da var" diye konuştu.

"EMRE HOCANIN GELİŞİNDEN SONRA DAHA İYİ OYNUYORUZ"

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile iletişimlerinin çok iyi olduğunu söyleyen Yunan oyuncu, "Her maça farklı bakıyoruz. Her maça %100 hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Karşımızda son 2-3 senedir iyi oynayan ve rakipleri zorlayan bir rakip var. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Biz öncelikle kendi oyunumuza bakıyoruz. Neleri iyi yapabiliriz konusuna yönelmeliyiz. Yarınki maçta da elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterip, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Özellikle Emre hocamızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Biz futbolcuları da çok iyi anlıyor. Takım olarak baktığınızda da bu sene çok yeni bir takımımız var. Aşağı yukarı 20-25 oyuncu transfer olmuş. Hep beraber sadece 6 ay geçirebilmiş durumdayız. Bu da kimyayı bulmayı zorlaştıran bir faktör. Hatalarımızı düzeltmeye ve iyileşmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz, her maç geliştiğimizi görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BASKI YOKSA %100'ÜNÜZÜ VEREMEZSİNİZ"

Futbolda baskının bir oyuncuyu daha iyi bir noktaya getirdiğini söyleyen Dimitris Pelkas, "Daha önce de baskı altında oynamış ve buna alışkın bir oyuncuyum. Futbolda baskı altında olmazsanız kendinizi geliştirmeye yönelik hareket etmezsiniz. Bu baskı yoksa %100'nüzü veremezsiniz. Bu baskının fazlası da sizin için zarar olabilir, yapmak istediklerinizi saha içinde gösteremeyebilirsiniz. Bu yüzden baskıyı dengelemeniz gerekiyor. Bunu kontrol altına aldıktan sonra baskı size faydalı olabilir" şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ İNSANLARDAN KURULU BİR EKİBİZ"

Takım içindeki uyumun sezon başından beri çok iyi olduğunu söyleyen Pelkas, "Takım içindeki hava en başından beri hep güzeldi. Bütün oyuncular profesyonel ve iyi insanlar. Herkesle ilişkimiz çok iyi. Yendiğinizde, herkes güldüğünde tabiki dışarıdan iyi gözüküyor ama tersi olduğunda belki farklı gözüküyor. Buraya gelmeden önce de çok büyük ve profesyonel isimlerin olduğunu zaten biliyordum. Bu büyük isimler, geçmişte Avrupa'da oynamış isimler bir yandan da gerçekten çok iyi insanlarmış. Bunu öğrendim. Dediğim gibi sezon başından beri arkadaşlığımız iyiydi. Çok iyi insanlardan kurulu bir ekibiz" açıklamasında bulundu.

"EMRE BELÖZOĞLU FUTBOLCULUNUN DİLİNDEN ANLAYAN ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Emre Belözoğlu'nun kazanmak üzerine bir futbol anlayışı olduğunu söyleyen Pelkas, "Öncelikle gerçekten çok iyi bir insan. Uzun süre futbol oynamış, futbolcunun dilinden anlayan ve uzun süre bu kulüpte yer almış biri. Burada oynamış ve hocalıktan önce başka görevlerde de bulunmuş. O görevlerde de hep birlikte konuşuyorduk. Hocalık döneminde de oyuncuların ne istediğini ve ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan da çok iyi bir insan. Böyle devam etmek en büyük isteğim, çünkü olaylar iyi gidince, daha da iyiye gidiyor. Umarım bu şekilde gideriz ama ilişki bakımından futbolculunun dilinden anlayan çok iyi bir insan. Şunu da söyleyebilirim. Sinirliğinde görmek istemezsiniz. Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"HARUN PENALTIYI KURTARINCA ATTIĞIM GOLDEN 10 KAT DAHA FAZLA SEVİNDİM"

Medipol Başakşehir maçında güzel bir gol attığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Güzel bir goldü ama golden daha güzel olan Harun'un penaltıyı çıkarmasıydı. Harun penaltıyı kurtarınca attığım golden 10 kat daha fazla sevindim. Aslında bize o penaltı kurtarışıyla 3 puanı getirdi. Ben antrenmanlarda bile gol attığımda çok seviniyorum. Gol atmak benim hayatımda ve saha içinde en güzel şeylerden biri. Takıma gollerimle katkı vermeye devam etmek istiyorum. Antrenmanlarda her gün bitiricilik çalışıyorum. Takıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Maç içinde kimin gol attığı ya da kimin asist yaptığı önemli değil, önemli olan takımın birlikte mücadele edip, galibiyete yönelmesi. Galibiyetlerden sonra, bir sonraki maça kadar hayatımız değişiyor. 5-6 günlük süreç çok güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

EN GÜZEL GOLÜ

Sezon boyunca attığı golleri değerlendiren Pelkas, "Konyaspor maçında hakemin iptal ettiği gol, aslında o nizami bir goldü. Hakem onu iptal etmemeliydi. Maalesef Enner'in eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal oldu. Daha sonra Başakşehir'e attığım gol güzeldi. Trabzonspor maçındaki golüm de güzeldi, şu ana kadar atmadığım gol de en güzel golüm olabilir. Bu gollerim bence güzeldi" diye konuştu.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin altını çizen Yunan oyuncu, "Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim. Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin. %100'müzü vereceğiz. Onların destekleri bize büyük katkıda bulunuyor. Fenerbahçe'nin büyük ve tutkulu bir taraftarı var. Kazanırız, kaybederiz ama ben onlara söz veriyorum. %100'ümle sonuna kadar savaşacağım. 6-7 yıl önce okuduğum bir söz vardı; 'Eğer arma için sonuna kadar savaşırsanız, insanlar isminizi hatırlar' Savaşacağımın sözünü verebilirim" dedi.

