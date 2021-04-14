Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Emre Belözoğlu son düzlükte yeni bir formül geliştirdi. Takımın forvetleri Samatta, Cisse ve Thiam'dan beklenen katkıyı alamayan sarı lacivertlilerde, Enner Valencia golcü rolünü üstlendi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, daha fazla sorumluluk alıp eski günlerinin sinyallerini veren Enner Valencia, kendini buldu.



Yeni Malatya karşısında sol açıkta forma giyen ancak daha çok rakip ceza sahası içine girerek kaleye daha yakın oynayan Ekvadorlu oyuncu, G.Antep FK maçında da santrfor olarak sahadaydı.

Yeni Malatya'nın ardından G.Antep maçında da golle buluşan 31 yaşındaki oyuncunun geri dönüşünde Emre Belözoğlu'nun da büyük payı var. Valencia'nın Meksika Ligi'nde Tigres'te geçirdiği 4 sezonun kesitlerini izleyen ve oyuncuyu yeniden kazanmak adına terapi yapan Belözoğlu, santrfor olarak oynatma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre Yeni Malatya karşısında sol forvet, son hafta da ileri uçta tek başına görev alan Ekvadorlu oyuncu performansı ile de hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

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