14 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri! "Son nefese kadar..."

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK karşısında 3-1 kazanan ve lider Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda arayı açmasına izin vermeyen Fenerbahçe'de, teknik sorumlu Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların zorlu bir fikstürü olduğu ve birçok eksiklerinin bulunduğunu dile getiren genç teknik adam, bu yolda sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri! Son nefese kadar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

'i yenerek lider 'ı takibini sürdüren 'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren 'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri! Son nefese kadar...

HERKES KENDİNİ HAZIR TUTSUN
'in haberine göre Belözoğlu, "Kimse yedek kaldım diye küsmesin. Sezon sonuna kadar hepinize ihtiyacım var. Herkes kendisini hazır tutsun ve formayı sırtına geçirdiğinde hakkını versin" diye konuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri! Son nefese kadar...

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR"
'ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü olduğunu da belirten genç teknik adam, "Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeğiz" dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri! Son nefese kadar...

TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM
Maçta sergiledikleri mücadeleden dolayı futbolcularını tek tek kutlayan , "Taraftarımız bize inanıyor. Onların yüzünü artık güldürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

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