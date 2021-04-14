Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri! "Son nefese kadar..."
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK karşısında 3-1 kazanan ve lider Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda arayı açmasına izin vermeyen Fenerbahçe'de, teknik sorumlu Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların zorlu bir fikstürü olduğu ve birçok eksiklerinin bulunduğunu dile getiren genç teknik adam, bu yolda sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Gaziantep'i yenerek lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Takıma çok iyi bir hava getiren Emre Belözoğlu'nun maç sonrası soyunma odasında futbolcularını topladığı ve konuşma yaptığı ortaya çıktı. Genç hoca şampiyonluğa inancını bir kez daha dile getirdi.
HERKES KENDİNİ HAZIR TUTSUN
Takvim'in haberine göre Belözoğlu, "Kimse yedek kaldım diye küsmesin. Sezon sonuna kadar hepinize ihtiyacım var. Herkes kendisini hazır tutsun ve formayı sırtına geçirdiğinde hakkını versin" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'IN ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR"
Beşiktaş'ın önemli eksikleri ve zorlu bir fikstürü olduğunu da belirten genç teknik adam, "Şampiyon olmak için takım olarak son nefese kadar savaşacağız. Asla pes etmeyeğiz" dedi.
TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM
Maçta sergiledikleri mücadeleden dolayı futbolcularını tek tek kutlayan Emre Belözoğlu, "Taraftarımız bize inanıyor. Onların yüzünü artık güldürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
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