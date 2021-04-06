06 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Ali Koç'un test sonucu pozitif!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Başkanı 'un yeni tip corona virüsü testi (Covid-19) pozitif çıktı. Koç'un, genel durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecine evinde devam ettiği belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kulübü Başkanı 'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme

Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Ali Koç Covid-19'a yakalandı

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