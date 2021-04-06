06 Nisan 2021, Salı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni tip corona virüsü testi (Covid-19) pozitif çıktı. Koç'un, genel durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecine evinde devam ettiği belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
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