Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'nin iç saha performansı yüzleri güldürmüyor. Bu sezon Kadıköy'de 6 kez mağlup olan ve bir sezonda kendi sahasında en çok yenilgi yaşadığı sezonu geçiren Kanarya, kötü seriye dur demek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.
Sarı lacivertliler, Kadıköy'de çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi 1 beraberlik alırken toplamda 11 puan kaybetti.
Fenerbahçe en sonki iç saha galibiyetini 30 Ocak'ta Rizespor'a karşı aldı.
Kanarya, galip geldiği Rizespor maçından sonra Galatasaray'a ve Göztepe'ye 1-0 kaybederken, Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler en son oynadığı iç saha mücadelesinde de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
İÇ SAHA PERFORMANSI GÜLDÜRMÜYOR
Kanarya, bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alırken iç saha performans sıralamasında da 12. sırada yer aldı.
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