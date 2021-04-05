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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu!

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika spor haberi: 'in 32. haftasında 'u ağırlayacak 'nin iç saha performansı yüzleri güldürmüyor. Bu sezon 'de 6 kez mağlup olan ve bir sezonda kendi sahasında en çok yenilgi yaşadığı sezonu geçiren , kötü seriye dur demek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 32. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak.

Sarı lacivertliler, 'de çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi 1 beraberlik alırken toplamda 11 puan kaybetti.

Fenerbahçe en sonki iç saha galibiyetini 30 Ocak'ta 'a karşı aldı.

, galip geldiği Rizespor maçından sonra 'a ve 'ye 1-0 kaybederken, 'la 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler en son oynadığı iç saha mücadelesinde de 'ne 2-1 mağlup oldu.

İÇ SAHA PERFORMANSI GÜLDÜRMÜYOR

Kanarya, bu sezon ligde Kadıköy'de çıktığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alırken iç saha performans sıralamasında da 12. sırada yer aldı.

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