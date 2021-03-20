20 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yönetimi kararını verdi! Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut...

Yönetim kararını verdi! Derbi sonrası Bulut...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, mutlak 3 puanla sahadan ayrılıp zirve yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli yönetim teknik direktör 'un geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de lig sonuncusu karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör 'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde… Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, böyle düşünmüyor. Başkan ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile devam etmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında.

Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları! İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!
Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler Derbide güç gösterisi! İşte o istatistikler
Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek Bulut'un derbi planı hazır! Beşiktaş'ın fişini böyle çekecek
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ