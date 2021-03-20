Fenerbahçe yönetimi kararını verdi! Beşiktaş derbisi sonrası Erol Bulut...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, mutlak 3 puanla sahadan ayrılıp zirve yarışına yeniden ortak olmak istiyor. Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli yönetim teknik direktör Erol Bulut'un geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir Beşiktaş mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde… Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, böyle düşünmüyor. Başkan Ali Koç ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile devam etmeyi planladığı belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında.
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